Vermisster nach Angelausflug tot aufgefunden

Als ein Mann nicht vom Angeln zurückkommt, meldet ihn seine Freundin als vermisst. Nach einer großen Suchaktion gibt es die traurige Gewissheit.

Ein nach einem Angelausflug vermisster Mann ist tot in einem Fluss in Oberfranken gefunden worden. Seine Freundin hatte am Freitagmittag die Polizei verständigt, nachdem der 53-Jährige nicht wieder nach Hause gekommen war, wie die Beamten mitteilten. Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht leiteten eine große Suchaktion an seiner vermuteten Angelstelle bei Heinersreuth (Landkreis Bayreuth) ein – samt Personensuchhund, Drohne und Hubschrauber.

Am Abend fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes im Wasser des Flusses Roter Main. Ersten Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall oder einem medizinischen Notfall aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauerten an. (dpa/lby)