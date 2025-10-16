Vermisster Student tot in der Donau gefunden

Bayern

Nach einer Party verschwindet ein 26-jähriger Student spurlos. Wochen später wird seine Leiche in der Donau entdeckt – und die Polizei beginnt zu ermitteln.

Ein seit mehreren Wochen vermisster Student aus Passau ist tot in der Donau gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntag im oberösterreichischen Engelhartszell eine zunächst unbekannte männliche Leiche im Fluss gefunden. Mittlerweile steht fest, dass es sich dabei um den 26-jährigen Vermissten handelt.

Der Student war Ende September nach einer Party in der Nacht nicht mehr aufgetaucht. Bei der groß aufgelegten Suche war neben einem Hubschrauber und einer Drohne auch Bergwacht im Einsatz.

Die zuständige Polizei in Österreich hat die Ermittlungen zur Todesursache des jungen Mannes übernommen und steht im Austausch mit den bayerischen Behörden. (dpa/lby)

THEMEN: Bayern, Donau, Fund, Leiche, Passau, Student, Suche

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 11.08. 11:08 18-Jähriger nach tagelanger Suche tot gefunden Tagelang wird ein junger Mann vermisst. An einem Zufluss von Wörnitz und Donau …
Foto: Oliver Berg/dpa
 10.12. 08:28 Google-Suche in Bayern von Fußball bis Trump Was hat die Menschen in Bayern in diesem Jahr bewegt? Google weiß die Antwort. …
Foto: Bernd Wüstneck/dpa
 16.10. 09:23 Obduktion: Totes Kind wurde Opfer von Gewaltverbrechen Das Auffinden eines toten Jungen bei Güstrow stellt die Ermittler vor Fragen. …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 16.10. 08:13 „Ruhiges Herbstwetter“ – neblig, nass und vereinzelt Sonne Wer Sonne sucht, braucht Geduld: In Bayern bleibt es bis zum Wochenende meist …
Sven Hoppe/dpa
 15.10. 08:08 Trübe Aussichten in Bayern – Nebel und Frost erwartet Dichter Nebel, Frost am Boden und kaum Sicht: Wer jetzt in Bayern unterwegs …
Foto: Soeren Stache/dpa
 14.10. 14:12 Bayern will beim Ganztag besser werden Bisher ist der Freistaat nicht unter den führenden Bundesländern, wenn es um …