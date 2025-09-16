Verpuffung löst Räumung von Donau-Einkaufszentrum aus

Regensburg

Eine Verpuffung in einer Metzgerei im Donau-Einkaufszentrum Regensburg führt zur Evakuierung des Gebäudes. Eine Mitarbeiterin erleidet leichte Verletzungen.

Im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg hat sich eine explosionsartige Verpuffung in einer Metzgerei ereignet. Der Zwischenfall am Montagabend gegen 19 Uhr sei vermutlich durch eine chemische Reaktion ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Eine Mitarbeiterin erlitt leichte Verbrennungen und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Das Einkaufszentrum wurde vorsorglich geräumt, weitere Menschen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren rasch vor Ort und schlossen mögliche Gefahrenquellen aus. Nach abschließenden Messungen konnte das betroffene Stockwerk wieder freigegeben werden.

Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Verpuffung dauern an. (dpa/lby)

THEMEN: Donaueinkaufszentrum, Evakuierung, Explosion, Regensburg, Verpuffung

Das könnte Sie auch interessieren

Niklas Treppner/dp
 25.06. 17:13 Brand in Regensburg: Campingplatz evakuiert In einer ehemaligen Gaststätte bricht ein Feuer aus. Ein angrenzender …
Symbolfoto: Falk Jaquart, pixelio.de
 25.02. 10:00 Zweite Fliegerbombe in Regensburg entschärft In Regensburg sind am Montag bei Sondierungsmaßnahmen zwei Fliegerbomben aus …
Symbolbild: KI-generiert, freepik.com
 16.09. 09:06 Einbrecher in Lappersdorf auf frischer Tat ertappt Ein Unbekannter wurde vergangene Woche von einem Ehepaar bei seinem Einbruch …
Symbolbild, pixabay.com
 15.09. 11:34 Rettungssanitäter auf Regensburger Dult gebissen Rettungssanitäter eilt zur Hilfe und wird gebissen. Auf der Regensburger …
Symbolbild: CANVA/Ramasuri
 13.09. 12:18 Hunderttausende Euro Schaden bei Brand in Regensburger Firma Ein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich ist nach ersten Erkenntnissen bei …
Carsten Rehder/dpa
 13.09. 12:16 Funkenflug auf der Straße Verkehrspolizisten bemerkten am Donnerstag in Regensburg bei einem …