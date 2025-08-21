Viel Regen im Süden Bayerns – etwas Sonne im Norden

Dauerregen und Unwetter werden heute in Teilen Bayerns erwartet. Auf sonnige Augenblicke müssen die Menschen aber nicht lange warten.

In Teilen Bayerns sollte der Regenschirm dabei sein. Insbesondere an den Alpen müssen sich die Menschen auf schauerartigen Regen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An den nördlichen Landesrändern sind nur einzelne Schauer vorhergesagt. Und eine kleine Freude: Die Sonne zeigt sich dazwischen immer wieder. Damit hat es rund um Aschaffenburg warme 26 Grad, während im Oberallgäu nur 17 erwartet werden.

An den Alpen und im Vorland erwartet der DWD bis zum Freitag Dauerregen mit Niederschlagsmengen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in drei bis sechs Stunden. In Staulagen sogar bis zu 70. Bei Unwettern in Mittelfranken und der Oberpfalz seien lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Nachlassender Regen am Freitag

Nach dem nassen Wetter wird für den Freitag ein Mix aus Sonne und Wolken vorhergesagt. Aber: Im Süden Bayerns ist der Himmel oftmals noch stark bewölkt. Der Regenschirm kann aber daheim gelassen werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in Oberfranken und 24 Grad an der Donau.

Der Samstag bleibt vielerorts weiterhin trocken, lediglich am Alpenrand werden erneut vereinzelte Schauer vorhergesagt. Sonst wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Ähnlich zeigt sich dann auch der Sonntag. (dpa/lby)

