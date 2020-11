Virtuelle Lesung der israelitischen Kultusgemeinde Amberg

Die Israelitische Kultusgemeinde Amberg lädt heute (09.11.) zu einer virtuellen Lesung gegen das Vergessen ein.

Anlässlich des Jahrestages der Reichsprogromnacht will die IKG Amberg mit der Lesung aus Werken, die der Bücherverbrennung zum Opfer fielen, die Erinnerung an das dunkelste Kapitel der Deutschen Geschichte wachhalten. Um 19 Uhr liest Landtagsabgeordneter Dr. Harald Schwartz Passagen aus Stefan Zweigs Werk: „Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers.“ Coronabedingt findet die Lesung per Videoübertragung statt.

Zoom-Zugangslink: https://tinyurl.com/y2pgc33b

Eine Einwahl ist ab 18.45 Uhr möglich.