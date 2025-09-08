Vorfahrt genommen – Motorradfahrer stirbt

Cham

Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntag bei Bad Kötzting im Kreis Cham.

Ein Autofahrer bog an der Einmündung zur Spielbank nach links in die Staatsstraße ab und nahm dabei einem 54-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Es kam zur Kollision. Der Biker wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, seine 48-jährige Sozia kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ihr Zustand wird medizinisch als kritisch bezeichnet.

Der 29-jähriger Pkw-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Bisherige Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine Beteiligung von Alkohol, Drogen oder überhöhter Geschwindigkeit am Unfallgeschehen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachten angeordnet.

THEMEN: Cham, Kötzing, Krankenhaus, Motorrad, Spielbank, Tod, Unfall

