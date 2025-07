Vorläufiger Spitzenwert: 39,1 Grad in Kitzingen

Temperaturen bis zu 40 Grad waren vorhergesagt, und die 40-Grad-Marke wurde auch beinahe erreicht. Wo es in Deutschland am heißesten war.

Kitzingen in Bayern war mit 39,1 Grad nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch der heißeste Ort in Bayern. Im bundesweiten Vergleich war es der dritthöchste gemessene Wert.

In Andernach in Rheinland-Pfalz wurden am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr 39,3 Grad gemessen – das war der deutschlandweite Top-Wert sowohl des Tages als auch des bisherigen Jahres, wie eine DWD-Sprecherin am Abend auf Anfrage sagte.

Zweitheißester Ort bundesweit war Tangerhütte-Demker in Sachsen-Anhalt mit 39,2 Grad. Ein Allzeit-Temperaturrekord für Deutschland wurde damit wie erwartet verfehlt: Dieser wurde am 25. Juli 2019 gemessen und lag bei 41,2 Grad an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen). (dpa)