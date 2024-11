Vulkanausbruch in Indonesien: Internationale Flüge betroffen

Mitten in der Nacht bricht auf der indonesischen Insel Flores plötzlich ein …

Vulkanausbruch in Indonesien: mindestens zehn Tote Mitten in der Nacht bricht auf der indonesischen Insel Flores plötzlich ein …

Vulkanausbruch in Indonesien: mindestens zehn Tote Mitten in der Nacht bricht auf der indonesischen Insel Flores plötzlich ein …

Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien kommt nach der verheerenden …

Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien kommt nicht zur Ruhe Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien kommt nach der verheerenden …

Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien kommt nicht zur Ruhe Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki in Indonesien kommt nach der verheerenden …

Ein 24 Jahre alter Straftäter entkommt kurzzeitig während eines Freigangs in …

Chefarzt nach Flucht von Straftäter freigestellt Ein 24 Jahre alter Straftäter entkommt kurzzeitig während eines Freigangs in …

Chefarzt nach Flucht von Straftäter freigestellt Ein 24 Jahre alter Straftäter entkommt kurzzeitig während eines Freigangs in …

Foto: Ng Han Guan/AP