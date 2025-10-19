Waffen und Böller am Grenzübergang Waldsassen sichergestellt

Mitbringsel der besonderen Art hat am Samstag die Polizei Waldsassen am Grenzübergang sichergestellt. Am frühen Samstagabend kontrollierten sie ein Fahrzeug, das mit drei Männern aus Österreich im Alter von 16 bis 18 Jahren besetzt war. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten mehrere erlaubnispflichtige Böller und verbotene Waffen, wie Springmesser und Elektroschocker. Die Böller und die Waffen wurden sichergestellt. Alle drei Männer erhalten eine Anzeige.
