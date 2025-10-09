Wahrzeichen Bayerns: Die Bavaria ist 175 Jahre alt

Bayern

Fast 19 Meter hoch, 87 Tonnen schwer und innen begehbar: Die Bavaria wacht seit Generationen über das Oktoberfest. Nun wird sie selbst gefeiert.

Seit 175 Jahren thront die Bavaria als Wahrzeichen Bayerns über der Münchner Theresienwiese. Die gewaltige Bronzestatue steht als Symbol für die Stärke, Einheit, Freiheit und Tradition des Freistaats. Die Figur wurde ab dem Jahr 1840 im Auftrag von König Ludwig I. von dem Bildhauer Ludwig von Schwanthaler geschaffen und nach dessen Tod von Ferdinand von Miller fertiggestellt. Mit einer Höhe von fast 19 Metern und einem Gewicht von 87 Tonnen gilt sie als technische Meisterleistung und ist laut bayerischem Heimatministerium eine der größten Bronzegüsse der Welt.

„Die Bavaria ist eine Ikone und Symbolgestalt: Sie steht mit Eichenkranz, Schwert und Löwe für Ruhm, Kraft und Ehre“, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anlässlich des Festaktes zum Jahrestag der Enthüllung. Die berühmte Statue der Schutzpatronin Bayerns ist die einzige begehbare Großbronze in Deutschland und prägt die Theresienwiese der Landeshauptstadt, auf der jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt das Oktoberfest feiern. Heimatminister Albert Füracker (CSU) erläuterte: „Sie ist unser stolzes Gesicht, ein Symbol, das auch in Zukunft für unsere Werte und unsere Gemeinschaft stehen wird.“ (dpa/lby)

THEMEN: Bavaria, Fest, Geburtstag, Ludwig

Das könnte Sie auch interessieren

Bild: Felix Hörhager/dpa
 19.09. 14:41 Wiesn-Wissen für Angeber Am Samstag geht das Oktoberfest los. Um neun Uhr öffnen die Wiesn-Zelte, aber …
Foto: Armin Weigel/dpa
 08.10. 08:37 Kaum Sonne in Sicht – trübe Tage für Bayern Dichter Nebel, viele Wolken und kaum Sonne: In Bayern bleibt es in den …
Foto: Julian Stratenschulte/dpa
 07.10. 12:16 Rechtsexpertin mahnt bei Drohnen-Gesetz zur Vorsicht Beim Abschuss von Drohnen muss jeder Einzelfall genau geprüft werden – was in …
Foto: Malin Wunderlich/dpa
 07.10. 07:12 Herbstwetter: Wolken, Regen und ein wenig Sonne Der Herbst bleibt vorerst grau: Im Hochgebirge fällt Schnee, im Südosten …
Foto: Malin Wunderlich/dpa
 06.10. 08:33 Dauerregen und Neuschnee in Bayerns Alpen erwartet Der goldene Herbst lässt auf sich warten. Zu Wochenanfang ist es eher grau, …
Archivfoto: Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP/dpa
 06.10. 07:36 Vor dem Weißen Haus: Käfigkampf an Trumps Geburtstag Der US-Präsident plant ein Kampfsport-Event zu seinem 80. Geburtstag. Mit …