Waidhaus: Illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt

Tschechien

Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus hat am Mittwoch bei Waldsassen rund 600 illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien sichergestellt.

© Foto: Bundespolizei
© Foto: Bundespolizei

Ein 43-Jähriger war mit einem Auto unterwegs, das mit Böllern und Raketen der Kategorien F3 und F4 beladen war. Da er keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, beschlagnahmten die Beamten die Pyrotechnik und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Kauf solcher Feuerwerkskörper in Tschechien. Viele der dort angebotenen Produkte sind in Deutschland verboten und können bei unsachgemäßer Handhabung schwere Verletzungen verursachen. Nur Feuerwerksartikel mit CE-Kennzeichnung und deutscher Gebrauchsanweisung dürfen hierzulande verwendet werden.

THEMEN: Feuerwerk, Grenze, Tschechien, Waidhaus, Waldsassen

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Bundespolizei
 28.08. 15:15 Waidhaus: Verbotene Pyrotechnik sichergestellt Die Bundespolizei hat am Samstag bei Waidhaus eine große Menge verbotener …
Tim Reckmann / pixelio.de
 20.12. 12:10 Mit Mietwagen zum Feuerwerkskauf über die Grenze Einen Großeinkauf hatte ein 19-Jähriger am Donnerstag in Tschechien gemacht. …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 22.04. 15:43 73-Jähriger in Cheb festgehalten und beraubt Ein 73-jähriger Mann aus dem Landkreis Tirschenreuth wurde vergangene Woche …
Symbolfoto: pixabay, pexels.com
 11.02. 11:27 Hohe Bargeldsumme bei Kontrolle sichergestellt Die Polizei hat am Freitag bei einer Kontrolle im Raum Münchenreuth bei …
Foto: Bundespolizei
 30.12. 10:10 Bundespolizisten beschlagnahmen Pyrotechnik und Waffen Am Wochenende hatten die Fahnder der Bundespolizeiinspektion Waidhaus und des …
Symbolbild: markusmarcinek, pixabay.com
 22.09. 16:57 Kiloweise Pyrotechnik bei Grenzkontrolle in Auto gefunden Ohne Erlaubnis, aber mit jeder Menge Pyrotechnik wollte ein Mann über die …