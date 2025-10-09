Waidhaus: Illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt

Die Bundespolizeiinspektion Waidhaus hat am Mittwoch bei Waldsassen rund 600 illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien sichergestellt.

© Foto: Bundespolizei

Ein 43-Jähriger war mit einem Auto unterwegs, das mit Böllern und Raketen der Kategorien F3 und F4 beladen war. Da er keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, beschlagnahmten die Beamten die Pyrotechnik und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Kauf solcher Feuerwerkskörper in Tschechien. Viele der dort angebotenen Produkte sind in Deutschland verboten und können bei unsachgemäßer Handhabung schwere Verletzungen verursachen. Nur Feuerwerksartikel mit CE-Kennzeichnung und deutscher Gebrauchsanweisung dürfen hierzulande verwendet werden.