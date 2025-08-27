Waidhaus: Schwerer VU mit zwei Motorradfahrern

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend im Kreis Neustadt/WN. Eine Gruppe von vier jungen Motorradfahrern war von Pfrentsch kommend in Richtung Waidhaus unterwegs, als ein Landwirt mit seinem Gespann, bestehend aus Traktor und großem Gülleanhänger, in eine Vorfahrtsstraße einfuhr.

Der erste Biker erkannte die drohende Gefahr und wich dem Gespann nach links aus. Er stürzte dabei jedoch und landete schwer verletzt im Straßengraben. Der zweite Motorradfahrer wich dem Traktorgespann nach rechts aus; auch er konnte einen Sturz nicht verhindern und wurde ebenfalls schwer verletzt. Die beiden Unfallopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht