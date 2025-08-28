Waidhaus: Verbotene Pyrotechnik sichergestellt

Neustadt/WN

Die Bundespolizei hat am Samstag bei Waidhaus eine große Menge verbotener Pyrotechnik sichergestellt.

© Foto: Bundespolizei
© Foto: Bundespolizei

Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug von zwei Brüdern aus den Niederlanden. Sie entdeckten viele Feuerwerkskörper, die ausschließlich für den professionellen Gebrauch zugelassen sind, darunter 110 Kugelbomben. Insgesamt kamen die Ermittler auf eine Nettoexplosivmasse von über 47 Kilogramm.

Der 21-jährige Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro hinterlegen. Gegen ihn und seinen 17-jährigen Bruder werden Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz gestellt.

