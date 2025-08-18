Waidhaus: Waffenarsenal sichergestellt

Neustadt/WN

Am Wochenende haben Fahnder der Bundespolizei Waidhaus zahlreiche Waffen sichergestellt.

Bei den Kontrollen fanden die Beamten unter anderem vier Springmesser, zwei Elektroimpulsgeräte, zwei Pfeffersprays, einen Teleskopschlagstock sowie eine geladene Schreckschusspistole. Die Pistole führte ein 58-jähriger Slowake im Handschuhfach seines Autos mit – geladen, im Waffenkoffer und mit gespanntem Abzug. Außerdem hatte er 37 Schreckschuss- sowie zehn Reizstoffpatronen dabei.

Zwar konnte er einen slowakischen Waffenschein vorlegen, dieser ist in Deutschland jedoch nicht gültig. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

