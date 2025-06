Eine Taxifahrt in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth endete für einen 36-Jährigen am Dienstag in der JVA.

Bei einer Kontrolle nahe Hundsbach stellten Grenzpolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe von 3.750 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in Haft genommen.