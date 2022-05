Die Gewerkschaft ver.di ruft heute (04.05.) zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst auf. Streiks gibt’s in der Kinderbetreuung.

Betroffen davon sind in der Oberpfalz Kitas in Weiden, Schnaittenbach und Wackersdorf sowie die Kitas, die Mittagsbetreuung und die Sozialen Dienste in Regensburg. Die Arbeitgeber haben nach zwei Verhandlungsrunden immer noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Ver.di fordert mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen.