Warntag: Sirenen und Handys schlagen Alarm

Deutschland

Wenn morgen Sirenen heulen und Handys klingeln, sollte man nicht erschrecken: Es ist mal wieder bundesweiter Warntag. Was steckt dahinter?

Am Donnerstagvormittag wird es kurz laut: Der bundesweite Warntag steht an. Um 11.00 Uhr werden mit einem Probealarm verschiedene Warnmittel geprüft, wie das bayerische Innenministerium mitteilte. Der Alarm kommt auf mehreren Kanälen bei den Menschen an: auf dem Smartphone über Warn-Apps wie Nina und Katwarn, über Sirenen, Lautsprecher oder auf digitalen Werbetafeln.

Zudem soll der Probealarm auch über den Warnkanal Cell Broadcast verschickt werden. Dabei wird über Mobilfunk an alle Geräte mit Empfang eine Nachricht gesendet. Selbst auf stumm geschalteten Smartphones ertönt dann ein lauter Signalton.

Sinn und Zweck des Warntags ist zum einen, die Warnsysteme zu testen. Zum anderen soll die Bevölkerung mit den verschiedenen Warnkanälen vertraut gemacht werden.

Der Warntag wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), den Innenministerien und den Kommunen durchgeführt. Im Anschluss können sich Bürgerinnen und Bürger an einer Umfrage zu ihren Erfahrungen am Warntag beteiligen. (dpa/lby)

THEMEN: Alarm, Bund, Handy, Sirene, Test, Warnung

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Stephan Jansen/dpa
 07.03. 11:42 Bayern testet Sirenen und Warn-Apps Die Sirenen heulen auf, die Warn-Apps schlagen an – aber nur zur Probe: …
Symbolfoto: Caio Mantovani, pexels.com
 08.09. 14:16 Salami-Rückruf: Produkt enthält Krankheitserreger Die Franz Wiltmann GmbH & Co. KG hat einen Rückruf für eine Charge ihrer …
Symbolfoto: Christoph Ehleben, pixelio.de
 01.09. 08:07 Sulzbach-Rosenberg: Deko auf Ofen fängt Feuer Bei einem Brand am Sonntag in einem Wohnhaus in Sulzbach-Rosenberg ist ein …
Foto: Pia Bayer/dpa
 14.08. 08:03 Warnung vor extremer Wärmebelastung in Bayern Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker und extremer Wärmebelastung. Auch …
Bild: Franz Wiltmann GmbH & Co KG
 05.08. 08:32 Rückruf von Rinder-Salami – Warnung vor Darmproblemen Der Wurstproduzent Wiltmann ruft Rinder-Salami zurück, die bundesweit verkauft …
Quelle: Landkreis Cham Pressestelle
 27.07. 08:35 Blaualgen am Satzdorfer See Das Gesundheitsamt Cham bittet um Aufmerksamkeit. Am Satzdorfer See im Bereich …