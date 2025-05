Wechselhaftes Wetter in Bayern erwartet

Regen und Sonne werden am Wochenende über den Freistaat ziehen. Wer einen Ausflug machen möchte, sollte den richtigen Tag wählen.

© Foto: Lennart Preiss/dpa

Ausflügler sollten ihre Unternehmungen am besten auf Samstag legen: Hier soll es im Freistaat laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch weitestgehend trocken bleiben. In den Alpen bestehe lediglich ein geringes Schauerrisiko, hieß es. Im Verlauf des Tages ziehen Wolken auf, am Sonntag soll es dann verbreitet im ganzen Land regnen.

Die Temperaturen erreichen den Angaben zufolge am Samstag Höchstwerte zwischen 14 Grad in den ostbayerischen Mittelgebirgen und bis 19 Grad an Main und Donau.

Zum Wochenstart regnet es vor allem in der Südhälfte des Freistaats, aber auch in den östlichen Mittelgebirgen könne es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Temperaturen sollen 16 bis 21 Grad erreichen. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz