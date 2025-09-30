Weiden: Bundespolizei schnappt Taschendiebin

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag (29. September) am Bahnhof Weiden eine mutmaßliche Taschendiebin auf frischer Tat ertappt. Eine 17-Jährige hatte zuvor den Diebstahl ihres Geldbeutels gemeldet. Während sie bei der Polizei Anzeige erstattete, erhielt die Jugendliche eine Mitteilung über einen Zahlungsvorgang mit ihrer Bankkarte in einem nahegelegenen Geschäft.

Eine Streife traf die mutmaßliche Täterin, eine 39-jährige Frau aus Weiden, wenig später in dem Laden an. Bei der Kontrolle fanden die Beamten den Geldbeutel der Geschädigten – allerdings ohne Bargeld, Ausweise und Karten. Außerdem stellte die Polizei zwei weitere Geldbörsen sowie ein E-Bike sicher, für die die Frau keine Nachweise vorlegen konnte.

Die 39-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.