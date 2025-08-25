Weiden: Geldbörse aus der Handtasche geklaut

Böse Überraschung für eine 89-Jährige in der Weidener Innenstadt am Freitag.

Ein Unbekannter entwendete aus der Handtasche der Frau deren Geldbörse und diverse Bank- und Ausweiskarten, als sie sich gegen 14:30 Uhr auf einer Parkbank am Oberen Markt ausgeruht hatte. Die Frau zeigte den Diebstahl sofort bei der Polizei an.

Als die Seniorin nach Hause kam, lag ihre Geldbörse im Briefkasten. Sie wurde offensichtlich von einem Finder dort eingeworfen. Es fehlten jedoch ein niedriger, dreistelliger Bargeldbetrag sowie ihre EC-Karte. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizei in Weiden.