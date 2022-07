Weiden lädt zum Träumen ein

Wenn „Weiden träumt“ zeigen Musiker und Künstler am Freitag ihre Vielfalt und verwandeln die Weidener Innenstadt mit vielfältigen Darbietungen in eine Traumlandschaft. Bis Mitternacht können Shoppingbegeisterte in der wunderbar illuminierten Innenstadt in entspannter Atmosphäre nach Herzenslust Schnäppchen jagen und Aktionen entdecken.

Extra für diese Veranstaltung werden die Ladenöffnungszeiten bis 24.00 Uhr verlängert und die beteiligten Geschäfte locken mit tollen Angeboten. Während des nächtlichen Einkaufsbummels bleiben durch viele gastronomische Angebote auch kulinarisch keine Wünsche offen. Insgesamt bieten rund 150 Geschäfte in der gesamten Innenstadt spezielle Besonderheiten bei „Weiden träumt“. Neben den umfangreichen Shopping-Attraktionen erwartet alle Besucher zusätzlich auch noch ein Rahmenprogramm, das keine Wünsche offen lässt.

Hier können Sie den Flyer herunterladen