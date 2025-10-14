Weiden: Schüler auf dem Schulweg angefahren

Weiden

Am Montagmorgen ist ein Schüler in der Frauenrichter Straße in Weiden auf dem Weg in die Schule von einem Autofahrer angefahren worden.

Der Bub war mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs, als ein Autofahrer in einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei fuhr der Autofahrer den Radfahrer an. Der Schüler stürzte. Der Mann erkundigte sich kurz nach dem Jungen und fuhr anschließend weiter. Erst am Nachmittag traten bei dem Schüler Schmerzen im Bein auf, die im Klinikum behandelt werden mussten.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-0 zu melden.

THEMEN: Auto, Fahrrad, Frauenrichter, Schüler, Schulweg, Straße

Das könnte Sie auch interessieren

Tim Reckmann / pixelio.de
 08.10. 09:58 Postzustellerin mit 1,6 Promille am Steuer erwischt Seit Montag läuft eine europaweite Kontrollwoche zum Thema Ablenkung im …
Foto: Rike, pixelio.de
 21.08. 10:49 Sinzing: Erst Fahrrad und dann Auto gestohlen Am Mittwochvormittag kam es in Sinzing zunächst zu einem Fahrraddiebstahl in …
Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de
 25.06. 12:04 60.000 Euro Schaden bei Unfall in Weiden Am Dienstagabend hat es in der Weidener Innenstadt ordentlich gekracht. Gegen …
Symbolfoto: dagmar zechel / pixelio.de
 20.06. 09:51 Weiden: 85-Jährige verliert Auto Seit knapp einer Woche wird in Weiden ein schwarzer Hyundai i10 mit dem …
Foto: Bundeswehr/Mario Hönig
 27.05. 16:37 Unbekannte beschädigen Zaun am Bundeswehrgelände Ein beschädigter Stacheldrahtzaun sorgt für Ermittlungen: In Weiden ist das …
Symbolfoto: Karolina Grabowska, pexels.com
 20.03. 11:36 Helmbrechts: Baum fällt fast aufs Auto Großes Glück hatte am Dienstag ein Autofahrer im Raum Helmbrechts im Kreis …