Weiden: Schüler auf dem Schulweg angefahren

Am Montagmorgen ist ein Schüler in der Frauenrichter Straße in Weiden auf dem Weg in die Schule von einem Autofahrer angefahren worden.

Der Bub war mit seinem Fahrrad stadteinwärts unterwegs, als ein Autofahrer in einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei fuhr der Autofahrer den Radfahrer an. Der Schüler stürzte. Der Mann erkundigte sich kurz nach dem Jungen und fuhr anschließend weiter. Erst am Nachmittag traten bei dem Schüler Schmerzen im Bein auf, die im Klinikum behandelt werden mussten.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-0 zu melden.