Weiden: Streit mit dem Ex eskaliert

Weiden

Am Freitag ist in Weiden eine Auseinandersetzung eines bereits in Trennung lebenden Pärchens eskaliert.

Der Ex-Partner war bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin an der Wohnungstüre aufgetaucht und hatte mehrfach geklingelt. Damit die Kinder nicht aufwachen, ließ die Frau ihren Ex in die Wohnung.

Dort bedrohte der 37-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin und versuchte außerdem, ihren neuen Partner mit einem Werkzeug zu schlagen. Ein Nachbar ging dazwischen und so konnte der Angreifer aus der Wohnung gedrängt werden. Er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung verantworten.

THEMEN: Ex, Paar, Polizei, Streit, Weiden, Wohnung

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Gerd Altmann, pixelio.de
 02.06. 08:12 Weiden: Mann im Stadtbad mit Glasflasche verletzt Auseinandersetzung im Stadtbad Weiden: Am Samstagabend kam es dort zu einer …
Symbolfoto: Pixabay, pexels.com
 07.08. 10:28 Schlägerei in Weiden: Kontrahenten flüchten Am Mittwochnachmittag ist in Weiden ein Mann auf einen anderen Mann …
Foto: Rike, pixelio.de
 04.08. 17:11 Auf Diebestour in Weiden unterwegs Ein 37-jähriger Oberfranke hat am Freitag (1. August) in Weiden eine Serie von …
Symbolfoto: dagmar zechel / pixelio.de
 20.06. 09:51 Weiden: 85-Jährige verliert Auto Seit knapp einer Woche wird in Weiden ein schwarzer Hyundai i10 mit dem …
Tim Reckmann / pixelio.de
 18.06. 10:37 Weiden: Mann wartet an ausgeschalteter Ampel In Weiden hat ein 50-jähriger Autofahrer Mittwochnacht gegen 1 Uhr für …
Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 06.05. 08:36 Weiden: Seniorin fällt auf Telefonbetrug herein Auf einen Callcenter-Betrug ist eine Seniorin in Weiden am Montag (28.04.) vor …