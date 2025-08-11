Weiden: Streit mit dem Ex eskaliert

Am Freitag ist in Weiden eine Auseinandersetzung eines bereits in Trennung lebenden Pärchens eskaliert.

Der Ex-Partner war bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin an der Wohnungstüre aufgetaucht und hatte mehrfach geklingelt. Damit die Kinder nicht aufwachen, ließ die Frau ihren Ex in die Wohnung.

Dort bedrohte der 37-Jährige seine ehemalige Lebensgefährtin und versuchte außerdem, ihren neuen Partner mit einem Werkzeug zu schlagen. Ein Nachbar ging dazwischen und so konnte der Angreifer aus der Wohnung gedrängt werden. Er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung verantworten.