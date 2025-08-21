Weidener Volksfest: Programm steht

Weiden

Vom 18. bis 22. September verwandelt sich der Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße in Weiden wieder in ein buntes Volksfest. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Vergnügungspark, vielfältige kulinarische Angebote und ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Spitzenbands freuen.

Das Festbier wird von der Schlossbrauerei Naabeck aus Schwandorf ausgeschenkt. Der Bierpreis liegt bei 11,80 Euro. Tischreservierungen sind unter der Nummer 0152 / 58763946 möglich.

Offiziell eröffnet wird das Volksfest am Donnerstag, 18. September, um 18.30 Uhr mit einem Standkonzert und anschließendem Festzug. Um 19.30 Uhr zapft Oberbürgermeister Jens Meyer das erste Fass an.

Hier geht es zum Programm

 

THEMEN: Festplatz, Konzert, Meyer, OB, Programm, Volksfest, Weiden

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Daniel Kroha
 05.11. 07:52 Stadt Weiden lädt zu Bürgerbeteiligung ein © Foto: Daniel Kroha In Weiden sind nun die Bürger gefragt. Die Stadt …
Symbolfoto: Tara Winstead, pexels.com
 17.10. 08:06 Weidener werden zu Kulturangebot befragt 2.500 Weidener Bürger bekommen demnächst Post von der Stadt. Sie werden um …
Symbolfoto: emmet, pexels.com
 21.08. 14:42 Illegale Mülltransporte: Ermittler nehmen Firmenchef fest Die Weidener Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt München haben den …
Foto: Daniel Kroha
 19.08. 15:03 Nach Sanierung: Neues Modegeschäft in Weiden In der Max-Reger-Straße in Weiden verschwindet bald ein jahrelanger Leerstand: …
Symbolfoto: R. B. / pixelio.de
 13.08. 11:27 Weiden: Auf Real folgt Rewe-Supermarkt Auf dem Gelände des ehemaligen Real-Markts in der Neustädter Straße in Weiden …
Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de
 11.08. 08:54 Weiden: Streit mit dem Ex eskaliert Am Freitag ist in Weiden eine Auseinandersetzung eines bereits in Trennung …