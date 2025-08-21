Weidener Volksfest: Programm steht

Vom 18. bis 22. September verwandelt sich der Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße in Weiden wieder in ein buntes Volksfest. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Vergnügungspark, vielfältige kulinarische Angebote und ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Spitzenbands freuen.

Das Festbier wird von der Schlossbrauerei Naabeck aus Schwandorf ausgeschenkt. Der Bierpreis liegt bei 11,80 Euro. Tischreservierungen sind unter der Nummer 0152 / 58763946 möglich.

Offiziell eröffnet wird das Volksfest am Donnerstag, 18. September, um 18.30 Uhr mit einem Standkonzert und anschließendem Festzug. Um 19.30 Uhr zapft Oberbürgermeister Jens Meyer das erste Fass an.

