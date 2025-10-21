Weidens neue Tourismusbroschüre ab sofort erhältlich

Weiden

Die neue Tourismusbroschüre der Stadt Weiden ist da!

© Foto: Stadt Weiden i.d.OPf. / Pressestelle
© Foto: Stadt Weiden i.d.OPf. / Pressestelle

Mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren präsentiert sich das Heft im frischen Design. Auf rund 65 Seiten zeigt sich Weiden von seiner lebenswerten und gastfreundlichen Seite: charmante Altstadtgassen, kulturelle Highlights und spannende Freizeitangebote.

Für alle, die Natur, Bewegung und Genuss verbinden möchten, enthält die Broschüre zudem Vorschläge für Rad- und Wandertouren. Erhältlich ist sie ab sofort in der Tourist-Info Weiden sowie in den Tourismuszentren des Oberpfälzer Waldes.

THEMEN: Besuch, Heft, Oberpfalz, Tourismus, Visit, Weiden

