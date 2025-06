Weißer Sommerabend in der Weidener Altstadt

Am Freitag (6. Juni 2025), lädt das Stadtmarketing Weiden von 17 bis 22 Uhr wieder zum „Weißen Sommerabend“ in die Altstadt ein. Die Veranstaltung, angelehnt an das beliebte „Dîner en blanc“, verwandelt den Bereich vor dem Alten Rathaus in eine elegante, weiß geschmückte Flaniermeile.

© Archivfoto: Stadtmarketing Weiden

An langen, festlich gedeckten Tafeln können Gäste in weißer Kleidung Platz nehmen und den Sommerabend genießen – ob mit eigenem Picknick oder kulinarischen Angeboten der lokalen Gastronomie und Stände. Für musikalische Highlights sorgt das Duo „Exactly like two“ mit Michael Bertelshofer am Piano und Thomas Kießling an Klarinette und Saxophon.

Hinter dem Alten Rathaus lädt eine große weiße Cocktailbar zum Verweilen bei Lounge-Musik und Drinks ein. Walking-Acts der Tanzschule NDancing sowie ein stilvolles Rahmenprogramm sorgen für besondere Atmosphäre.

Zudem beteiligen sich zahlreiche Altstadtgeschäfte mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr und speziellen Aktionen. Hauptsponsor des Abends ist die Firma Seltmann, die sich mit zwei Ständen rund um ihr Sortiment präsentiert.