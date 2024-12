Weitere Umfrage sieht CSU bei 45 Prozent

Pünktlich zur Landtagswahl 2023 konnten sich die Freien Wähler in einem …

Umfrage: Freie Wähler verlieren massiv – CSU bei 43 Prozent Pünktlich zur Landtagswahl 2023 konnten sich die Freien Wähler in einem …

Umfrage: Freie Wähler verlieren massiv – CSU bei 43 Prozent Pünktlich zur Landtagswahl 2023 konnten sich die Freien Wähler in einem …

Zu den Vorwürfen wegen möglicher Häftlingsmisshandlung in einer JVA in …

Bayerischer Justizminister informiert über JVA-Ermittlungen Zu den Vorwürfen wegen möglicher Häftlingsmisshandlung in einer JVA in …

Bayerischer Justizminister informiert über JVA-Ermittlungen Zu den Vorwürfen wegen möglicher Häftlingsmisshandlung in einer JVA in …

Foto: Hendrik Schmidt/dpa