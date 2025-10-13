WEN: Mobiltelefon gestohlen – Ortung erfolgreich

Weiden

Mit Hilfe eines Ortungssystems konnte in Weiden ein Dieb geschnappt werden.

Eine 27-Jährige musste in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in der Fußgängerzone feststellen, dass jemand ihr Mobiltelefon gestohlen hatte. Die Frau konnte jedoch den Live-Standort feststellen. Die gerufene Polizei begab sich zu der von der Ortung angezeigten Adresse im Weidener Osten und startete nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung.

Das gestohlene Mobiltelefon wurde neben dem Bett des schlafenden Verdächtigen sichergestellt und konnte anschließend der 27-Jährigen wieder ausgehändigt werden. Auf den 22-jährigen Langfinger kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

THEMEN: Dieb, Handy, Ortung, Polizei, Telefon, Weiden

