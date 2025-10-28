WEN: Überwachungskameras an Wertstoffinseln

Ab Mittwoch nimmt die Stadt Weiden an den Wertstoffinseln in der Brenner-Schäffer-Straße, der Königsberger Straße und am Turnerweg Überwachungskameras in Betrieb, um gegen wilde Müllablagerungen vorzugehen.
Immer wieder findet man dort z.B. Möbel, Restmüll, gefährliche Chemikalien und schimmelige Lebensmittelabfälle. Und Wertstoffe wie Kartonagen und Verpackungen in gelben Säcken werden trotz aufnahmefähiger Container achtlos auf den Boden abgestellt. Der Müll verursacht Reinigungs- und Entsorgungskosten von jährlich 120.000 Euro.