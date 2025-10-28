WEN: Überwachungskameras an Wertstoffinseln

Ab Mittwoch nimmt die Stadt Weiden an den Wertstoffinseln in der Brenner-Schäffer-Straße, der Königs­berger Straße und am Turnerweg Überwachungskameras in Betrieb, um gegen wilde Müllab­lagerungen vorzugehen.

Immer wieder findet man dort z.B. Möbel, Restmüll, gefährliche Che­mikalien und schimmelige Lebensmittelabfälle. Und Wertstoffe wie Kartonagen und Verpackungen in gelben Säcken werden trotz aufnahmefähiger Container achtlos auf den Boden abgestellt. Der Müll verur­sacht Reinigungs- und Entsorgungskosten von jährlich 120.000 Euro.