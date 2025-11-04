Werkzeugdiebstahl auf Baustelle in Marktredwitz

In Marktredwitz haben Unbekannte übers Wochenende auf einer Baustelle Werkzeuge im Wert von rund 12.500 Euro gestohlen.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag bis Montag Zugang zu einer Baustelle in der Fritz-Thomas-Straße in Marktredwitz. Von einem Flachdach entwendeten sie mehrere Werkzeuge, darunter ein Heizgerät zum Dachbahnschweißen sowie einen Sicherungsrucksack mit Sicherheitsgurt für Dacharbeiten. Die Werkzeuge befanden sich in einer verschlossenen Sicherungsbox aus Metall. Die Beute hat einen Wert von etwa 12.500 Euro. Die Polizei in Marktredwitz bittet um Hinweise.