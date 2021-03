Wetter am Wochenende: Sonne, Schnee und Wolken

Bayern steht am Wochenende ein Mix aus Sonne, Schnee und Wolken bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes schneit es am Samstag im Alpenvorland, im Norden des Landes wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Die Höchsttemperaturen liegen bei minus drei Grad in den Alpen und im Bayerwald und bei fünf Grad in Mainfranken. Auch am Sonntag rechnen die Wetterexperten mit Schnee an den Alpen, in tieferen Lagen in Franken dagegen mit Regen. Die Höchstwerte liegen bei minus ein bis fünf Grad.

Bereits am Freitag sagen die Meteorologen viele Wolken und Schnee voraus. Im Norden des Landes bleibt es am Nachmittag sonnig. Die Höchstwerte liegen bei null bis sieben Grad. (dpa/lby)