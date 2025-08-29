Wetter bleibt durchwachsen in Bayern

Bayern

Von einem sonnigen Spätsommer ist weiter nicht viel zu spüren in Bayern. Das Wetter bleibt zuverlässig unzuverlässig – mit einer Mischung aus Sonne, Regen und Gewittern.

© Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
© Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Wetter nimmt keine Rücksicht auf die Sommerferien: Es bleibt beim Mix aus Sonne und Regen in Bayern in den kommenden Tagen – Regenschirm und wetterfeste Kleidung sind weiterhin meist die beste Wahl. Einen grundlegenden, dauerhaften Wetterwechsel erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Wochenende nicht.

Den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge soll von Südwesten am Freitag zunächst teils kräftiger Regen durchziehen, der am Vormittag nordostwärts abklingen soll. Dabei sind laut Prognose Niederschlagsmengen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden wahrscheinlich; örtlich sind auch Blitze und Donner nicht ausgeschlossen. Dann bleibt es größtenteils wechselnd bewölkt, doch bereits ab dem Nachmittag und Abend sollen von den Alpen her bis nach Niederbayern und in die Oberpfalz erneut Regen, Schauer und vereinzelte Gewitter aufkommen.

Auch in der neuen Woche Regen und Gewitter möglich

Und auch am Wochenende steht der nächste Regen bereits in den Startlöchern: Am Samstag wird es den Angaben des DWD zufolge wolkig und vor allem in der ersten Tageshälfte treten Schauer und Regen auf. Am Abend soll es deutlich auflockern. Am Sonntag ziehen in Franken Wolken über den Himmel, es soll aber voraussichtlich trocken bleiben. In den restlichen Regionen Bayerns erwarten die Wetterexperten des DWD häufig Sonne. Die Höchstwerte sollen am Samstag bei 18 bis 23 Grad liegen, am Sonntag soll es wärmer werden – mit maximal 22 bis 26 Grad.

Die neue Woche startet laut Prognose dann kühl und nass: Von Westen her soll es teils kräftigen, an den Alpen vereinzelt auch gewittrigen Regen geben. Dem DWD zufolge liegen die Höchsttemperaturen bei 17 bis 22 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Nässe, Regen, Sommer, Sonne, Spätsommer, Vorhersage, Wetter

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 26.08. 08:16 Sommer und Sonne in Bayern – aber nicht mehr lang Nach einem warmen Dienstag kühlt es im Freistaat ab. Auch Gewitter sind …
Foto: Pia Bayer/dpa
 06.08. 08:13 Die Sonne ist zurück Der Regenschirm kann wieder zu Hause bleiben: Nach einigen Tagen mit wenig …
Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
 05.08. 08:14 „Endlich Sommer“: Warme Prognosen für Bayern Vorhang auf für den Sommer. Der Deutsche Wetterdienst verkündet erfreuliche …
Foto: Peter Kneffel/dpa
 27.06. 08:05 Badewetter am Wochenende nach „harmlosen“ Unwettern Kurz kühlt es im Freistaat etwas ab. Das Wochenende verspricht dann wieder …
Foto: Pia Bayer/dpa
 07.05. 08:31 Sonniges Muttertagswochenende in Bayern erwartet Kühle Luft bestimmt in der Mitte der Woche das Wetter in Bayern. Zum Muttertag …
Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 11.04. 08:41 Start in die Osterferien wird in Bayern regnerisch Wer sich zu Beginn der Osterferien zum Grillen mit Freunden im Park oder auf …