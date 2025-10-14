Wetter in Bayern: Erst trüb dann sonnig

Bayern

Nach einem trüben Morgen mit Wolken und Nebel klart es im weiteren Verlauf auf. Die Temperaturen bleiben mild. Doch vereinzelt kann es auch nass werden.

Die Menschen in Bayern können sich in den nächsten Tagen auf gleichbleibendes Wetter einstellen. Während es jeweils am Morgen noch trüb sein soll, klart es laut Deutschem Wetterdienst im Tagesverlauf auf und die Sonne zeigt sich. Auch die Temperaturen bleiben demnach weiterhin mild.

Nach Nebel und Hochnebel am Dienstagmorgen zeigt sich schon am Vormittag im Norden des Freistaats oft die Sonne. Am Nachmittag bekommt dann auch der Süden Sonnenstrahlen ab. Gegen Abend ziehen dann wiederum dichte Wolkenfelder aus Thüringen ins Land. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad.

Örtlich Regen

Auch am Mittwoch kommt nach grauem Start am Nachmittag die Sonne wieder raus. Örtlich kann es laut DWD allerdings etwas regnen. Tagsüber sind wie am Vortag Höchstwerte von 12 bis 16 Grad zu erwarten. In der Nacht ist Frost in Bodennähe möglich.

Am Donnerstag soll es etwas trüber werden; die Sonne kommt nur zeitweise zum Vorschein. Stellenweise kann es nieseln. Die maximalen Temperaturen sinken leicht auf 11 bis 14 Grad. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

