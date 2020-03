Wetter in Bayern: Regen, Schnee und Sonnenschein

Sonne und Regen bestimmen am Montag das Wetter in Bayern. Bei Temperaturen zwischen sieben Grad im Vogtland und zwölf Grad am Untermain kann es gegen Abend vor allem im Westen regnen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, kommt es an den Alpen zu teils kräftigen Schneefällen – hier warnen die Meteorologen zudem vor glatten Straßen durch Schnee und Regen. In den kommenden Tagen soll die Schneefallgrenze auf 600 Meter absinken. Zudem kann es gebietsweise zu starken Böen kommen. (dpa/lby)