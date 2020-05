Der Dienstag wird im Norden Bayerns überwiegend sonnig, im Süden wolkig bis bedeckt. In Alpennähe regnet es. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es am Morgen an den Alpen und im Alpenvorland vereinzelt gewittern. Im nördlichen Franken gibt es stellenweise dichten Nebel.

Insgesamt bleibt es mild in Bayern, mit Temperaturen bis zu 17 Grad im Bereich der Donau. In der Nacht zum Mittwoch ist im Norden und Osten Bayerns mit leichtem Frost zu rechnen. (dpa/lby)