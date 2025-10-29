Wetter in Bayern: tagsüber mild, nachts kühl

Bayern

Tagsüber bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich. Doch in der Nacht kühlt es merklich ab.

Die Winterjacke kann die nächsten Tage getrost im Kleiderschrank hängen bleiben – mit Ausnahme für alle, die nachts unterwegs sind. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet tagsüber mit milden Temperaturen im Freistaat. In der Nacht kühlt es dafür deutlich ab.

Der Mittwoch beginnt bewölkt, aber vor allem im Süden auch mit viel Sonne. Mit größeren Regenschauern rechnet der DWD nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad im Fichtelgebirge und 18 Grad an den Alpen. In der Nacht zieht sich der Himmel dann zu und es regnet. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad.

Tagsüber mild, nachts kühl

Der Regen kann sich noch bis in den Donnerstag hinein halten. In der zweiten Tageshälfte bleibt es dann überall trocken und die Sonne kommt raus. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad bleibt es mild. Die Nacht wird dann deutlich kälter mit Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad. In Mittel- und Unterfranken sind stellenweise auch Minusgrade drin.

Am Freitag startet der Tag meist sonnig, abgesehen von einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder ins Land. Die Höchsttemperaturen bleiben mild zwischen 11 und 18 Grad am sonnigen Alpenrand. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz

THEMEN: Bayern, Kühl, Mild, Nacht, Temperatur, Vorhersage

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
 20.02. 10:34 Sonne und milde Temperaturen zum Wochenende Es wird wieder etwas wärmer in Bayern. In Richtung Wochenende zeigt sich …
Foto: Daniel Vogl/dpa
 29.09. 07:56 Herbstwetter in Bayern zum Wochenstart erwartet Sommer ade: Zum Wochenstart bringt das Wetter in Bayern Schauer und kühle …
Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
 16.06. 08:05 Neue Woche überwiegend sonnig und trocken in Bayern Nach einer stürmischen Nacht mit Gewittern und Starkregen beruhigt sich das …
Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa
 10.06. 08:18 Heiße und sonnige Tage in der ersten Pfingstferienwoche Viel Sonne und der Ferienbeginn in Bayern. Doch nicht jeden dürfte die Hitze …
Foto: Katrin Requadt/dpa
 05.03. 08:07 Milde Temperaturen und viel Sonnenschein in Bayern Mit Temperaturen im zweistelligen Bereich dürfen die Übergangsjacken wieder …
Foto: Pia Bayer/dpa
 11.02. 07:35 In Bayern wird es nass und rutschig Die kommenden Tage fällt viel Regen. Wenn dieser gefriert, wird es glatt auf …