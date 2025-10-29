Wetter in Bayern: tagsüber mild, nachts kühl

Tagsüber bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich. Doch in der Nacht kühlt es merklich ab.

Die Winterjacke kann die nächsten Tage getrost im Kleiderschrank hängen bleiben – mit Ausnahme für alle, die nachts unterwegs sind. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet tagsüber mit milden Temperaturen im Freistaat. In der Nacht kühlt es dafür deutlich ab.

Der Mittwoch beginnt bewölkt, aber vor allem im Süden auch mit viel Sonne. Mit größeren Regenschauern rechnet der DWD nicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad im Fichtelgebirge und 18 Grad an den Alpen. In der Nacht zieht sich der Himmel dann zu und es regnet. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad.

Tagsüber mild, nachts kühl

Der Regen kann sich noch bis in den Donnerstag hinein halten. In der zweiten Tageshälfte bleibt es dann überall trocken und die Sonne kommt raus. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad bleibt es mild. Die Nacht wird dann deutlich kälter mit Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad. In Mittel- und Unterfranken sind stellenweise auch Minusgrade drin.

Am Freitag startet der Tag meist sonnig, abgesehen von einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her dichtere Wolkenfelder ins Land. Die Höchsttemperaturen bleiben mild zwischen 11 und 18 Grad am sonnigen Alpenrand. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz