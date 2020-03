Nach einem leicht frostigen Start in den Montag wird das Wetter in Bayern im Tagesverlauf meist sonnig und vor allem im Südwesten windig mit Böen bis zu einer Stärke von 60 Stundenkilometern.

Auch in den Kammlagen der Mittelgebirge werde es Wind geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. In der Nacht zum Dienstag sei erneut mit mäßigem Frost zu rechnen. Ein Hoch mit Schwerpunkt im Baltikum sorgt mit einer Oströmung dafür, dass trockene und kalte Luft nach Bayern kommt. (dpa/lby)