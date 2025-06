Wie lässt sich der Erdbeermond beobachten?

Im Juni wird der Vollmond Erdbeermond genannt, weil er in die Zeit der Erdbeerernte fällt. Dass er rötlich wirkt, hat aber einen anderen Grund.

© Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Erdbeermond lässt sich auch heute noch einmal am Himmel über Bayern beobachten. „Er ist die ganze Nacht sichtbar“, sagte die Astrophysikerin Viktoria Zekoll von der Volkssternwarte in München. „Er geht gegen 22.00 Uhr im Osten auf.“ Dann sei der Vollmond besonders eindrucksvoll, da er sehr tief stehe.

Der Vollmond wird im Juni nach Angaben von Zekoll Erdbeermond genannt, weil er in die Zeit der Erdbeerernte fällt. Dass er aktuell orange-rötlich erscheine, sei aber ein Zufall. Der Grund sei der Staub der Waldbrände in Kanada, der zu uns herüberwehe, erläuterte Zekoll. Bereits in der Nacht zu Mittwoch war der Erdbeermond zu beobachten.

Am besten sei der Vollmond zu sehen, wenn man eine freie Sicht zum Osthorizont habe, sagte Zekoll. Das sei auf dem Land möglich oder von hohen Aussichtspunkten ohne Lichtverschmutzung. In München eigne sich dafür zum Beispiel der Olympiaberg. (dpa/lby)