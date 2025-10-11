Wiederholt rechtsradikale Schmierereien in Bayreuth

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Vandale erneut sein Unwesen in Bayreuth getrieben. Der bislang Unbekannte besprühte in der Bayreuther Siedlung Lerchenbühl ein Stromhäuschen mit rechtsradikalen Parolen.

Es handelt sich hierbei bereits um den vierten derartigen Vorfall innerhalb weniger Wochen. Auch zuvor wurden Schriftzüge und Hakenkreuze an Mauern, Scheiben und Stromverteilerhäuschen angebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich inzwischen auf eine mittlere vierstellige Summe. Die Kripo Bayreuth (0921/506-0) ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.