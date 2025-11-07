Wiesau: Autofahrer fährt Mann im Fahrstuhl an

Im Wiesauer Ortsteil Triebendorf ist am Mittwochnachmittag wegen eines Autofahrers ein 86-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl verunglückt.

Ein Autofahrer wollte wegen einer Baustelle wenden und übersah dabei den Senior hinter sich. Es kam zum Zusammenstoß. Der Krankenfahrstuhl kippte um, der Mann stürzte auf die Straße.

Der Autofahrer half dem leicht Verletzten zwar noch, fuhr dann aber weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Vom Wagen ist nur bekannt, dass er weiß war. Die Polizei Tirschenreuth bittet um Hinweise.