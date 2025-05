Wildzaun beschädigt – mehrere Wildtiere entkommen

Am Mittwochabend (28.05.2025) kam es auf der A93 zwischen den Anschlussstellen …

Aquaplaning sorgt für zwei Unfälle auf der A93 Am Mittwochabend (28.05.2025) kam es auf der A93 zwischen den Anschlussstellen …

Aquaplaning sorgt für zwei Unfälle auf der A93 Am Mittwochabend (28.05.2025) kam es auf der A93 zwischen den Anschlussstellen …

Kleine Ursache – große Wirkung: Am Donnerstag war ein Lkw-Fahrer bei …

An Kaffee verschluckt – 17.000 Euro Schaden Kleine Ursache – große Wirkung: Am Donnerstag war ein Lkw-Fahrer bei …

An Kaffee verschluckt – 17.000 Euro Schaden Kleine Ursache – große Wirkung: Am Donnerstag war ein Lkw-Fahrer bei …

Ein 76-Jähriger ist am Dienstag, den 29. April, bei einem Bahnunfall im …

Nach Bahnunfall in Schwandorf: Polizei sucht Zeugen Ein 76-Jähriger ist am Dienstag, den 29. April, bei einem Bahnunfall im …

Nach Bahnunfall in Schwandorf: Polizei sucht Zeugen Ein 76-Jähriger ist am Dienstag, den 29. April, bei einem Bahnunfall im …

Bei einer Kontrolle auf der A 93 wird in der Nacht zum Donnerstag auch der …

Elf Hundewelpen bei Polizeikontrolle entdeckt Bei einer Kontrolle auf der A 93 wird in der Nacht zum Donnerstag auch der …

Elf Hundewelpen bei Polizeikontrolle entdeckt Bei einer Kontrolle auf der A 93 wird in der Nacht zum Donnerstag auch der …

Am Freitagnachmittag hat ein iPhone über das automatische Notrufsystem eCall …

iPhone löst Großeinsatz bei Bodenwöhr aus Am Freitagnachmittag hat ein iPhone über das automatische Notrufsystem eCall …

iPhone löst Großeinsatz bei Bodenwöhr aus Am Freitagnachmittag hat ein iPhone über das automatische Notrufsystem eCall …

Foto: Hans100, CC BY 3.0, Wikimedia Commons