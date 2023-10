Will Smith-Ehefrau Jada Pinkett Smith: «Völlig getrennte Leben»

Jada Pinkett Smith, Ehefrau von Hollywood-Star Will Smith, enthüllt in einem TV-Interview Details zu ihrer Beziehung

© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In der Öffentlichkeit treten Hollywood-Star Will Smith (55, King Richard») und seine Frau Jada Pinkett Smith (52, «Bad Moms») als Paar auf. Doch nun enthüllte die Schauspielerin in einem Fernsehinterview, dass die Eheleute bereits seit 2016 «völlig getrennte Leben» führen würden.

Sie seien nicht offiziell geschieden und planten auch keine Scheidung, aber ihre Liebesbeziehung sei vorbei, sagte die Schauspielerin. (dpa)