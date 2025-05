Wind weht Tür zu – Feuerwehr holt Mann aus Tresorraum

Ein Sicherheitsmitarbeiter ist zur Kontrolle in einer Bankfiliale, als der Wind die Tür zum Tresorraum zufallen lässt. Die Feuerwehr rückt aus.

Die Feuerwehr hat in Mittelfranken einen Sicherheitsmitarbeiter aus dem Tresorraum einer Bankfiliale befreit. Der Mann wollte die Selbstbedingungsfiliale Polizeiangaben zufolge in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) am Sonntagabend überprüfen. Zunächst hatten die «Nürnberger Nachrichten» berichtet.

Laut einem Feuerwehrsprecher besteht die Filiale aus einem Kundenraum sowie einem dahinterliegenden Raum zur Bestückung des Geldautomaten. Während sich der Mitarbeiter in diesem Raum aufhielt, fiel durch einen Windstoß die massive Tür ins Schloss – von innen ließ sie sich nicht mehr öffnen.

Die Feuerwehr rückte an und entdeckte im Kundenraum ein Lüftungsgitter, das zum Tresorraum führt. Der Eingeschlossene reichte den Schlüssel durch das Gitter hindurch, sodass ihn die Einsatzkräfte schließlich befreiten. (dpa/lby)