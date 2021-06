Windräder: Bund Naturschutz fordert Ende der Abstandsregel

Nach einem erneuten Bürgerentscheid für Windkraft – diesmal in Sinzing im Landkreis Regensburg – hat der Bund Naturschutz eine Abkehr von der umstrittenen Abstandsregelung in Bayern verlangt.

Der Freistaat brauche jetzt verbindliche Ziele für Energieeinsparungen, Energieeffizienz und den Ausbau Erneuerbarer Energien, sagte der Landesbeauftragte Martin Geilhufe. „Die 10-H-Abstandsregel für Windkraft muss abgeschafft, auf Straßenneubauten verzichtet und eine Solarpflicht für Gebäude eingeführt werden.“

Die 10-H-Regel besagt, dass ein Windrad in Bayern mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnbebauung entfernt sein muss. Die Vorschrift ist seit Jahren umstritten. Am Sonntag hatten sich die Bürger in Sinzing bei Regensburg für den Bau von zwei Windrädern entschieden. Rund 55 Prozent der Wähler seien bei einem Bürgerentscheid für das Projekt gewesen, teilte die Gemeinde mit. (dpa/lby)