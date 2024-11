Wintermarkt und Winterarbeiten im Freilandmuseum Oberpfalz

Festlich geschmückte Stuben, glitzernde Lichter und Plätzchenduft in der Luft: Der Wintermarkt mit traditionellen Winterarbeiten im Freilandmuseum Oberpfalz im Kreis Schwandorf hat seinen ganz eigenen Zauber. Am heutigen Sonntag ist es wieder soweit.

Dafür werden die Tore des Geländes bei Neusath ein letztes Mal in diesem Jahr von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen gibt’s Winterarbeiten von früher, wie z.B. Stricke drehen oder Holzarbeiten. In den Stuben werden Plätzchen gebacken. Außerdem sind Marktleute vor Ort. Sie bieten unter anderem böhmische Lebkuchen, Adventskränze, Kerzen oder auch Kräuterprodukte an.