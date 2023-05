Wissenschaftler halten Vorträge in der Kneipe

Das internationale Wissenschaftsfestival „Pint of Science“ findet von Montag (22.05.) bis Mittwoch, in Regensburg statt. An drei Tagen halten Wissenschaftler*innen in einer Kneipe einen Vortrag über ihr jeweiliges Forschungsgebiet in einer nicht-wissenschaftlichen Sprache.

Der Gedanke dahinter ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der breiten Bevölkerung in einer entspannten Atmosphäre nähergebracht werden. Die Events finden am 22., 23. und 24. Mai im Degginger, der Filmbühne und der Alten Mälzerei statt. Jeden Abend treten zwei Referenten auf, die Sprache ist entweder deutsch, englisch oder beides gemischt. Wissenschaftsbegeisterte Freiwillige haben das Event nach Regensburg geholt. Dieses Jahr findet es zum zweiten Mal statt.

Den CO2 Emissionen auf der Spur (deutsch)

Zeit: Montag, 22. Mai 2023, 19 bis 22 Uhr, Einlass 18:30

Ort: Degginger, Wahlenstraße 17, Regensburg

Referent 1: Jonas Trautner, Vortrag:Die Macht der Datenspuren: Wie Tracking-Daten die Bildungsforschung revolutionieren

Referenten 2: Ben Höhn und Benedikt Gloria, Vortrag: Ein Deep-Learning-Modell zur Schätzung von CO2-Emissionen im Immobiliensektor

Trick (the bumblebees) or treat (the virus) (Deutsch und englisch)

Zeit: Dienstag, 23. Mai 2023, 19 bis 22 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Ort: Filmbühne, Taubengäßchen 2, Regensburg

Referent 1: Clara Magnus, Vortrag: SARS-CoV-2 – the magic behind the scenes

Referent 2: Mélissa Armand, Vortrag: Simple tricks to fool smart bees

Biohacking cancer & the kiss of death (englisch)

Zeit: Mittwoch, 24. Mai 2023, 19 bis 23 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Ort:Alte Mälzerei, Galgenbergstraße 20, Regensburg

Referent 1: Markus Barden, Vortrag:Living Drugs and Labradors

Referent 2: Roland Schelker, Vortrag: Fighting cancer by turning one single screw inside immune cells

Weitere Informationen zu den einzelnen Vorträgen, den Veranstaltungsorten sowie den Referenten unter www.pintofscience.de

Tickets unter: https://pintofscience.de/events/regensburg

Die Einnahmen werden ausschließlich zur Kostendeckung verwendet, insgesamt ist die komplette Veranstaltung non-profit.