Wo Nebel bleibt und wo die Sonne scheint

Zwischen Donau-Nebel oder Alpen-Sonne: Ist der Nebel mal weg, steigen auch die Temperaturen. Wer jetzt auf Sonnenschein hoffen darf, verrät der Ausblick.

© Foto: Stefan Puchner/dpa

Vor allem nebelig werden die nächsten Tage in Bayern. Gerade Autofahrer müssen aufpassen, denn die Sichtweite liegt teilweise unter 150 Metern. Doch wenn sich der Nebel verzieht, kommt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Sonne raus und die Temperaturen steigen.

Der Mittwoch startet örtlich mit Nebel und teilweise Frost. Im Laufe des Tages zeigt sich vielerorts die Sonne. Lediglich an der Donau ist der Nebel besonders hartnäckig. Die Höchstwerte liegen dort bei rund 7 Grad. Ansonsten können die Temperaturen auf bis zu 17 Grad steigen.

In der Nacht breiten sich laut DWD erneut Nebel und Hochnebel aus. Die Temperaturen sinken auf 3 bis -3 Grad, in höheren Lagen bleibt es milder.

Am Donnerstag kann sich der Nebel teils nur langsam auflösen. Wo er beständig bleibt, werden kaum mehr als 5 Grad erreicht. Bei Sonne sind 7 bis 14 Grad möglich, in den Alpen bis zu 17 Grad.

Für Freitag erwarten der DWD verbreitet wie schon in den Tagen zuvor trübes und nebliges Wetter. Sonnig wird es nach derzeitigem Stand vor allem in den Alpen sowie im Bayerischen Wald. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein zwischen 3 und 14 Grad. Auch zum Start ins Wochenende dominiert der Nebel das Wettergeschehen im Freistaat. (dpa/lby)

