Wohnungsbrand in Bärnau verursacht großen Sachschaden

Tirschenreuth

In Bärnau im Landkreis Tirschenreuth kam es am gestrigen Sonntag zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses, doch verletzt wurde niemand.

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Sonntagnachmittag in Bärnau im Kreis Tirschenreuth. Die Bewohner konnten eigenständig das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand und verhinderte das Ausbreiten der Flammen in die oberen Etagen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Schadenshöhe dürfte im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

THEMEN: Bärnau, Brand, Feuer, Feuerwehr, Tirschenreuth, Wohnungsbrand

