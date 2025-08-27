Woody Allen verteidigt Auftritt bei Moskauer Filmfestival

Stars

Nach scharfer Kritik aus Kiew verteidigt Woody Allen seine Teilnahme am Moskauer Filmfestival – und verurteilt den Krieg in der Ukraine. Kunst und Politik will er dennoch trennen.

US-Filmregisseur Woody Allen hat seinen Auftritt beim Moskauer Filmfestival gegen Kritik aus der Ukraine verteidigt. „Was den Konflikt in der Ukraine angeht, bin ich der festen Überzeugung, dass (Russlands Präsident) Wladimir Putin völlig im Unrecht ist“, sagte der 89-Jährige dem Sender CNN. Der Krieg, den Putin in der Ukraine begonnen habe, sei „entsetzlich“. „Aber ganz gleich, was Politiker getan haben – ich habe nicht das Gefühl, dass es jemals hilfreich ist, den künstlerischen Dialog abzubrechen.“

Allen war am vergangenen Wochenende im Rahmen des Moskauer Filmfestivals zugeschaltet worden, um einen Vortrag zu halten. Die Veranstaltung wurde vom kremlnahen Regisseur und Schauspieler Fjodor Bondartschuk moderiert. Wegen seiner Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Bondartschuk Ziel westlicher Sanktionen.

Das ukrainische Außenministerium hatte Allens Auftritt scharf kritisiert. „Das ist eine Schande und eine Beleidigung für die Opfer unter ukrainischen Schauspielern und Filmschaffenden, die durch russische Kriegsverbrecher getötet oder verletzt wurden“, hieß es. Allen habe bewusst die Augen vor den „Gräueltaten“ verschlossen, die Russland seit 2014 täglich in der Ukraine verübe. Die Kultur dürfe nicht für die „Reinwaschung“ von Verbrechen oder als „Propagandainstrument“ dienen. (dpa)

THEMEN: Allen, Angriffskrieg, Besuch, Festival, Film, Kritik, Moskau, Russland, Ukraine, Woody

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Britta Pedersen/dpa
 26.08. 12:03 Merz wirft Putin Verzögerungstaktik bei Ukraine vor Nach den jüngsten Verhandlungen zum Ukraine-Krieg sollte es schnell ein …
Alex Brandon/AP/dpa
 19.08. 07:50 Rückt Frieden näher? Die Knackpunkte nach dem Ukraine-Gipfel Der Angriffsbefehl kam aus dem Kreml. Dennoch empfängt der US-Präsident zuerst …
Foto: AP/dpa
 29.07. 08:14 16 Tote bei russischem Angriff auf Gefängnis Jede Nacht überzieht Russland die Ukraine mit Luftangriffen. Diesmal wird ein …
Foto: Ukrainian Emergency Service/AP/dpa
 24.07. 08:17 Mehrere Verletzte nach russischen Angriffen auf Ukraine Während in Istanbul über Wege zu einem Frieden verhandelt werden sollte, …
Foto: Vadym Sarakhan/AP/dpa
 22.07. 07:21 Selenskyj kündigt Verhandlungen mit Russland für Mittwoch an Am Mittwoch wollen sich die Ukraine und Russland wohl zum dritten Mal zu …
Foto: Andreas Stein/dpa
 18.07. 10:32 Tote und Verletzte nach Drohnenschlägen in der Ukraine Trotz des zunehmenden Drucks westlicher Sanktionen führt Russland weiter …