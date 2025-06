Zahlreiche Betrugsanrufe in der nördlichen Oberpfalz

In der nördlichen Oberpfalz ist es in letzter Zeit vermehrt zu Betrugsanrufen gekommen. Die Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und sagten, dass es sei zu zahlreichen Einbrüchen gekommen sei. Deshalb müssten sie über vorhandene Wertsachen informiert werden. In Erbendorf in Kreis Tirschenreuth übergab eine Seniorin daraufhin Geld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro an einen Unbekannten. Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

25-30 Jahre

180cm groß, schlank

Längere schwarze Jacke

Nach der Übergabe entfernte sich der Täter mit dem übergebenen schwarzen Rucksack in unbekannte Richtung.